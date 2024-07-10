وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن صافرات الإنذار دوت في شتولا بالجليل الغربي.

كما أشارت مراسلتنا إلى إطلاق نيران مباشرة من جنوب لبنان باتجاه موقعي رويسات العلم و السماقة في مرتفعات كفرشوبا في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

وكان "حزب الله" قد أعلن قبل هذا الاستهداف بساعات، أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‌‏الاعتداء الذي طال منطقة البقاع ليل أمس، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم الأربعاء، مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في الزاعورة في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا". ‏

ويأتي ذلك في إطار العمليات التي ينفذها "حزب الله" ضد إسرائيل، منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة، فيما تُكثّف الجهود الدولية والأممية لاحتواء الصراع خوفا من توسعه لحرب شاملة.

ويؤكد "الحزب" على لسان قادته، أنه ينفذ هذه العمليات العسكرية "دعما لغزة"، ولخلق "جبهة مساندة" لها ضد الجيش الإسرائيلي، مشددا على أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع".

المصدر: RT