إقرأ المزيد فيديو مسرب من حزب مصري يثير الضجة .. وتحقيقات عاجلة لكشف الحقيقة

وقضت بفصل عضوي الحزب، (سفير السيد محمد نور، وعبدالوهاب بركات سيد محفوظ)، من الحزب، وإحالة الواقعه للنيابة العامة.

يشار إلى أن مقطع فيديو لا تتجاوز مدته الثلاث دقائق، أثار جدلا وغضبا واسعا على مواقع التواصل، بين الوفديين، حيث ظهر في الفيديو 3 من قيادات الحزب في مقر انعقاد الهيئة العليا، يتحدثون عن صفقة بيع قطعة أثرية ثمينة.

الفيديو تم تداوله على نطاق واسع وحقق انتشارا كبيرا بين رواد مواقع التواصل، تراوحما بين السخرية والغضب، إلا أن الوفديين اعتبروه إهانة لتاريخ بيت الأمة العريق، مما اضطر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الحزب، لتكليف لجنتي التنظيم المركزية والشؤون القانونية بالتحقيق عاجلا في الفيديو المسرب.

المصدر: المصري اليوم