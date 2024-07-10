وفي رد على سؤال مراسل "RT Arabic" في ليبيا بشأن تصريحات المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك الذي دعا في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف السلطات الليبية إلى "الرد السريع على استفساراته والتحقيق الكامل في هذه الجرائم التي ترتكب ضد المهاجرين" أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اللواء عماد الطرابلسي أن "الانتهاكات عادة تحدث داخل مراكز الإيواء غير الرسمية في ليبيا".

وأوضح الطرابلسي أن "هناك تجاوزات كبيرة تحدث في بعض هذه المراكز حيث يتم استغلال التمويل المقدم من الدولة الليبية بطرق غير مشروعة".

RT

وأشار إلى أن "بعض المراكز تظهر أرقاما مغلوطة عن أعداد المهاجرين لاستلام أموال إضافية".

وأضاف أن "الوزارة ترفض هذه الانتهاكات وستعمل على الحد منها وردع القائمين عليها" مؤكدا أن "الوزارة فتحت تحقيقات في التقارير التي تتحدث عن وجود انتهاكات في حق المهاجرين".

RT

وأوضح أن "هناك الآن مراكز إيواء تتبع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا تعمل على متابعة المهاجرين وتقديم الدعم اللازم لهم وترحيلهم بشكل طوعي إلى بلدانهم".

وأردف الطرابلسي أن"ليبيا تدفع سنويا مبالغ ضخمة تزيد على مليار دولار لمواجهة هذه التحديات ولكنها لا تتلقى الدعم الدولي الكافي".

وأكد على "أهمية التعاون الدولي لتخفيف الضغط عن الحكومة الليبية وتحسين أوضاع المهاجرين في البلاد".

وفي إطار المنتدى السنوي بشأن الهجرة عبر المتوسط الذي يعقد في العاصمة الليبية طرابلس أكد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي على "أهمية إبراز جهود الدولة الليبية بشكل فعال داخل هذا الحدث".

RT

وأوضح الوزير أن "الحضور السنوي لوزارة الداخلية الليبية سيكون قويا" مشددا على أن "الوزارة تعمل بجد لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد".

وأشار اللافي إلى "الدور الحيوي الذي يلعبه الإعلام الليبي المحلي في نقل الحقائق وتوجيه الرأي العام".

ودعا وسائل الإعلام بما في ذلك القنوات التلفزيونية والمراسلين الميدانيين إلى التعامل مع الملفات الوطنية "بمستوى عال من المهنية". وأكد الوزير على "ضرورة أن تكون الرؤية الليبية حاضرة بقوة في التقارير الإعلامية" مشيرا إلى أن "الإعلام يجب أن يعتمد على المعلومات الدقيقة والموثوقة".

وأضاف الوزير أن "التحديات التي تواجه الإعلام الليبي تشمل مواجهة الشائعات والتقارير غير الموثوقة التي قد تصدر من جهات خارجية".

وأكد على "أهمية دور الصحافة في توجيه الرأي العام بناء على الحقائق والمعلومات الموثوقة".

المصدر:"RT"