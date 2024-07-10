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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 09:49 GMT

    الأردن يدين استهداف إسرائيل "الممنهج والمتواصل" للمدنيين في غزة

    دانت وزارة الخارجية الأردنية استمرار إسرائيل في استهدافها "الممنهج والمتواصل للمدنيين ومراكز إيواء النازحين في قطاع غزة"، مؤكدة رفضها لاستمرار إسرائيل في ارتكاب جرائم الحرب.

    الأردن يدين استهداف إسرائيل "الممنهج والمتواصل" للمدنيين في غزة
    Gettyimages.ru

    وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة في بيان إن الوزارة تدين "بأشد العبارات، استمرار إسرائيل في استهدافها الممنهج والمتواصل للمدنيين ومراكز إيواء النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، وآخره استهداف مدرسة العودة في منطقة عبسان في خانيونس، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 50 شخصا وإصابة العشرات".

    وأكد "إدانة المملكة ورفضها المطلق لاستمرار إسرائيل في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وأنه يعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجميع القيم الإنسانية والأخلاقية"، مجددا دعوته للمجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، لاتخاذ خطوات فورية وحازمة لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

    وأوضح أن "غياب أي شكل من أشكال المحاسبة والإفلات المستمر من العقاب يشجع إسرائيل على المضي في انتهاكاتها وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق"، مشددا على أن "هذه السياسة المنهجية تستمر في ظل الصمت الدولي والتقاعس عن اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة".

    المصدر: "بترا"

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