وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأربعاء الموافق 10 / 7 / 2024 محطة اوروت رابين لتوليد الطاقة بأراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير".

وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

ومساء أمس أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" ضربها هدفا حيويا في حيفا شمال إسرائيل بواسطة الطيران المسير، وفي الثاني من يوليو أعلنت ضربها هدفا حيويا في حيفا شمال إسرائيل بالاشتراك مع قوات "الحوثيين" بعدد من الصواريخ.

وتتبنى "فصائل المقاومة في العراق" قصف مناطق في إسرائيل وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

المصدر: RT