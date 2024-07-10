مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 04:33 GMT

    "المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهدافها محطة لتوليد الطاقة في إسرائيل

    أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدافها محطة "اوروت رابين" لتوليد الطاقة في إسرائيل بواسطة الطيران المسير.

    "المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهدافها محطة لتوليد الطاقة في إسرائيل
    Legion-Media

    وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأربعاء الموافق 10 / 7 / 2024  محطة اوروت رابين لتوليد الطاقة بأراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير".

    وأضاف البيان: "تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

    ومساء أمس أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" ضربها هدفا حيويا في حيفا شمال إسرائيل بواسطة الطيران المسير، وفي الثاني من يوليو أعلنت ضربها هدفا حيويا في حيفا شمال إسرائيل بالاشتراك مع قوات "الحوثيين" بعدد من الصواريخ.

    وتتبنى "فصائل المقاومة في العراق" قصف مناطق في إسرائيل وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

    المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق بالعربية على فيديو "هدهد" حزب الله الجديد محذرا نصر الله

    أخبار العالم العربي

    إعلام عبري يكشف تقييم الجيش الإسرائيلي لمشاهد استطلاع "حزب الله" التي نشرها اليوم

    أخبار العالم العربي

    رصد "عيون الدولة"..ما الذي عاد به "هدهد" حزب الله هذه المرة من شمال إسرائيل؟ (فيديو)

    أخبار العالم

    أردوغان يكشف أبرز نقاط جدول أعمال قمة "الناتو" في واشنطن قبيل مغادرته مطار أنقرة

    أخبار العالم العربي

    السيسي يؤكد لرئيس الـ"CIA" الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة

    أخبار العالم

    زيلينسكي "ينتقد بشدة" زيارة مودي روسيا ولقاءه بوتين

    أخبار العالم

    جهاز الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل محاولة اختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3"