وجاء في بيان القسام: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية متحصنة داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة وخلال قيام عدد من أفراد القوة بالانسحاب وسحب الجنود بعد إيقاعهم بين قتيل وجريح من المكان تم استهدافهم مرة أخرى بتفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في حي الشجاعية بمدينة غزة".

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وأضافت كتائب القسام في بيان آخر: "تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني وإصابته إصابة مباشرة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى غرب مدينة غزة".

المصدر: RT