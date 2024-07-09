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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 15:12 GMT

    كتائب القسام تعلن إيقاع قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إثر استهدافهم بقذيفة وعبوة رعدية وعملية قنص

    أعلنت كتائب القسام اليوم الثلاثاء عن إيقاع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي إثر هجوم على مرحلتين بقذيفة وعبوة رعدية وعملية قنص.

    كتائب القسام تعلن إيقاع قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إثر استهدافهم بقذيفة وعبوة رعدية وعملية قنص
    Legion-Media

    وجاء في بيان القسام: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية متحصنة داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" والاشتباك معها بالأسلحة الرشاشة وخلال قيام عدد من أفراد القوة بالانسحاب وسحب الجنود بعد إيقاعهم بين قتيل وجريح من المكان تم استهدافهم مرة أخرى بتفجير عبوة رعدية مضادة للأفراد في حي الشجاعية بمدينة غزة".

    وأضافت كتائب القسام في بيان آخر: "تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني وإصابته إصابة مباشرة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى غرب مدينة غزة".

    المصدر: RT

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