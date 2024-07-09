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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 16:08 GMT

    34 حالة تسمم غذائي في مدينة أجدابيا.. والسلطات الليبية تحقق في الحادث

    أعلن حسن بن طاهر مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف بمستشفى محمد المقريف في أجدابيا شرق ليبيا عن تسجيل 34 حالة تسمم غذائي في أدخلت المستشفى.

    34 حالة تسمم غذائي في مدينة أجدابيا.. والسلطات الليبية تحقق في الحادث

    وأوضح بن طاهر في تصريحات لــRT أن أولى الحالات المشتبه فيها وصلت إلى المستشفى مساء السبت الماضي حيث قدمت الإسعافات الأولية لجميع الحالات فور وصولها.

    وتنوعت إصابات الحالات بين المتوسطة والخطيرة مما أدى إلى خروج بعض المرضى بعد استقرار حالتهم بينما نقلت حالات أخرى إلى أقسام داخل المستشفى بسبب سوء حالتهم تجنبا لخطر الجفاف وهبوط الدم الناتج عن كثرة القيء والإسهال.

    وأشار بن طاهر إلى أن جهاز الحرس البلدي وصل إلى المستشفى في الثانية من صباح الاثنين وأجرى تحقيقات مع المصابين بالتسمم.

    ووفقا لأقوال المرضى فإنهم تناولوا أطعمة من مطعم يدعى "ماكس" مما دفع جهاز الحرس البلدي لفتح تحقيق في الحادثة لتحديد ملابساتها.

    المصدر: RT

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