وأوضح بن طاهر في تصريحات لــRT أن أولى الحالات المشتبه فيها وصلت إلى المستشفى مساء السبت الماضي حيث قدمت الإسعافات الأولية لجميع الحالات فور وصولها.

وتنوعت إصابات الحالات بين المتوسطة والخطيرة مما أدى إلى خروج بعض المرضى بعد استقرار حالتهم بينما نقلت حالات أخرى إلى أقسام داخل المستشفى بسبب سوء حالتهم تجنبا لخطر الجفاف وهبوط الدم الناتج عن كثرة القيء والإسهال.

وأشار بن طاهر إلى أن جهاز الحرس البلدي وصل إلى المستشفى في الثانية من صباح الاثنين وأجرى تحقيقات مع المصابين بالتسمم.

ووفقا لأقوال المرضى فإنهم تناولوا أطعمة من مطعم يدعى "ماكس" مما دفع جهاز الحرس البلدي لفتح تحقيق في الحادثة لتحديد ملابساتها.

المصدر: RT