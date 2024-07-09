فى أقل من 24 ساعة .. الأجهزة الامنية تنجح فى ضبط التشكيل العصابى مرتكب واقعة محاولة سرقة عقار تحت الإنشاء ببدر

إستكمالاً لجهود أجهزة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديريتى أمن (القاهرة – الشرقية) بشأن ما تبلغ لغرفة النجدة بالقاهرة فجر 8 الجارى بمحاولة بعض الأشخاص… pic.twitter.com/zRc0MCUJ2t — وزارة الداخلية (@moiegy) July 9, 2024

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وقالت الداخلية المصرية إنه في أقل من 24 ساعة، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط التشكيل العصابي مرتكب واقعة محاولة سرقة عقار تحت الإنشاء ببدر.

وأوضح البيان أنه أسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وتبين تكوينهم تشكيلا عصابيا يضم 9 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق مديريتي أمن "القاهرة – الشرقية" تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الأسلاك الكهربائية ومستلزمات السباكة ومواتير المياة من العقارات تحت الإنشاء.

وأشار البيان إلى أنه ضبط بحوزتهم 3 سيارات يتم استخدامهم في ارتكاب وقائع السرقات بالإضافة إلى السيارة والبندقية الخرطوش المستخدمان فى ارتكاب الواقعة وعدد من الطلقات وأسلحة بيضاء وكمية من المسروقات "متحصلات وقائع أخرى" ومبالغ مالية متحصلة من وقائع السرقة.

وهاجم اللصوص العاصمة الإدارية الجديدة محاولين اقتحام مساكن الموظفين وسرقتهم ليلا، إذ تم التصدي لهم وملاحقتهم، مما دفع اللصوص لإطلاق أعيرة نارية للهروب منهم.

والتقط قاطنو المنطقة، مقاطع مصورة تظهر محاولات اللصوص التسلق للسرقة وملاحقتهم من قبل الموظفين والأهالي ما دفعهم للهروب ولم يتمكنوا من اللحاق بهم.

المصدر: RT