ومساء أمس الاثنين شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة مستهدفا بلدة مارون الراس وملقيا صاروخين جو- أرض على المنطقة المستهدفة.

وأفيد لاحقا عن مقتل شخص جراء الغارة وفق ما أفادت "لبنان 24".

ويتبادل الجيش الإسرائيلي مع "حزب الله" اللبناني قصفا شبه يومي عبر "الخط الأزرق" بين لبنان وإسرائيل.

وتستمر الجهود الدولية والأممية لاحتواء تبادل إطلاق النار بين الطرفين، وسط مخاوف من توسع الصراع إلى حرب شاملة، حيث يؤكد "الحزب" أن "توقف عملياته رهن بتوقف العدوان على "غزة" في حين تقول إسرائيل إنها "توجه ضربات موجعة لحزب الله كل يوم".

المصدر: RT