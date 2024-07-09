وأعرب العاهل الأردني في البرقية عن تمنياته "للرئيس المنتخب بالتوفيق وللشعب الإيراني المزيد من التقدم".

والسبت الماضي أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية فوز مرشح الجناح الإصلاحي مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ليصبح الرئيس التاسع لجمهورية إيران الإسلامية منذ تأسيسها.

إقرأ المزيد رسالة من السيسي إلى بزشكيان بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية

ومنذ فترة ليست ببعيدة شهدت إيران والأردن توترا في العلاقات بعد مشاركة الأخيرة في إسقاط الصواريخ الإيرانية التي حلقت فوق سماء المملكة في طريقها إلى إسرائيل والتي جاءت كرد من طهران على استهداف تل أبيب القسم القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق والذي أدى إلى مقتل عدد من القادة والمستشارين العسكريين الإيرانيين بسوريا في الأول من أبريل الماضي.

وتعرض الأردن وقتها إلى انتقادات لاذعة في إيران، وأعلن مصدر في القوات المسلحة الإيرانية في 13 أبريل أن طهران تراقب عن كثب تحركات الأردن وأنه إذا تعاون (الأردن) مع إسرائيل فسيكون هدف إيران القادم.

وفي منتصف أبريل أوضح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أن ما فعلناه كان يتعلق بسياستنا القائمة منذ فترة طويلة تجاه أي مقذوفات أو طائرات مسيرة أو أي شيء يدخل مجالنا الجوي تاريخيا ومستمرون في التعامل مع ذلك لأنه يشكل خطرا على الأردن.. نحن في مرمى النيران فأي صاروخ أو مقذوف يمكن أن يسقط في الأردن سيسبب الأذى للأردن.. لذلك قمنا بما يتعين علينا القيام به وسنفعل الشيء نفسه بصرف النظر عن مصدر تلك الطائرات بدون طيار من إسرائيل أو من إيران أو من أي شخص آخر"

وفي ذلك الوقت أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر کنعاني العلاقات الودية مع الأردن مبينا أن "الاتصالات مستمرة بین مسؤولي البلدین".

المصدر: RT