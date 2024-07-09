وقال "حزب الله" في بيان له: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي حسين ويزاني "علي الأكبر" مواليد عام 1989 من بلدة شقرا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

وأمس الاثنين، نعى "حزب الله" أحد عناصره قتل بضربة وجهتها مسيرة إسرائيلية على طريق سهل القليلة في جنوب لبنان.

ونفذ "حزب الله" هجمات مختلفة بالمسيرات والرشقات الصاروخية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعها العسكرية، ودوت صافرات الإنذار، عدة مرات في العديد من البلدات الإسرائيلية الحدودية ومناطق مختلفة بالجليل الغربي والأعلى.

المصدر: RT