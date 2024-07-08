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    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 11:46 GMT

    وزارة الزراعة اللبنانية تدين الغارة الإسرائيلية على مزرعة للمواشي

    دانت وزارة الزراعة اللبنانية الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مزرعة للماشية في جبل طورة قضاء جزين في جنوب لبنان ما أدى إلى نفوق المئات من رؤوس الماعز.

    وزارة الزراعة اللبنانية تدين الغارة الإسرائيلية على مزرعة للمواشي
    Gettyimages.ru

    وقالت الوزارة في بيان إن "هذا العمل العدواني يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وللقانون الدولي، ويتسبب في أضرار كبيرة للمزارعين اللبنانيين الذين يكافحون من أجل تأمين قوت يومهم والحفاظ على ثرواتهم النباتية والحيوانية".

    وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية "بالتدخل الفوري لإدانة هذا العدوان ولضمان محاسبة المسؤولين عنه"، داعية إلى "تقديم الدعم والمساعدة للمزارعين المتضررين من جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة لتعويض خسائرهم".

    يذكر أن الغارة الإسرائيلية أدت إلى نفوق نحو 700 رأس ماعز، وفقدان الراعي الذي يعمل في المزرعة، وهو سوري الجنسية قبل أن يعثر عليه وهو بحالة جيدة.

    المصدر: RT

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