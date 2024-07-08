وقالت الوزارة في بيان إن "هذا العمل العدواني يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية وللقانون الدولي، ويتسبب في أضرار كبيرة للمزارعين اللبنانيين الذين يكافحون من أجل تأمين قوت يومهم والحفاظ على ثرواتهم النباتية والحيوانية".

إقرأ المزيد نفوق نحو 700 رأس ماعز بغارة إسرائيلية على مزرعة للمواشي في جبل طورة جنوب لبنان (فيديو)

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية "بالتدخل الفوري لإدانة هذا العدوان ولضمان محاسبة المسؤولين عنه"، داعية إلى "تقديم الدعم والمساعدة للمزارعين المتضررين من جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة لتعويض خسائرهم".

يذكر أن الغارة الإسرائيلية أدت إلى نفوق نحو 700 رأس ماعز، وفقدان الراعي الذي يعمل في المزرعة، وهو سوري الجنسية قبل أن يعثر عليه وهو بحالة جيدة.

المصدر: RT