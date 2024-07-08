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    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 13:34 GMT

    السفير الروسي والقائم بأعمال وزير الخارجية الليبي يبحثان التعاون الثنائي ودعم الاستقرار في ليبيا

    التقى السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي طاهر الباعور وبحث الجانبان التعاون الثنائي بين البلدين، ودعم الاستقرار في ليبيا.

    السفير الروسي والقائم بأعمال وزير الخارجية الليبي يبحثان التعاون الثنائي ودعم الاستقرار في ليبيا

    وتمحورت المباحثات حول تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما فيها التعاون على المستوى الدولي.

    وأكد الجانبان أهمية دعم العملية السياسية في ليبيا بهدف استعادة وحدة البلاد بأسرع وقت ممكن، كما تم التأكيد على ضرورة تشكيل هياكل تنفيذية وأمنية موحدة لضمان الاستقرار والأمن في البلاد.

    وأبدى السفير الروسي استعداد موسكو للمساهمة في تحقيق الاستقرار في ليبيا من خلال دعم الجهود السياسية والأمنية.

    من جانبه أعرب الباعور عن تقدير بلاده للدعم الروسي مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين سيسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق السلام في المنطقة.

    وتأتي هذه المحادثات في إطار الجهود الدولية الرامية إلى دعم ليبيا في مسارها نحو الاستقرار السياسي والأمني بعد سنوات من الصراع والتحديات.

    المصدر: RT

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