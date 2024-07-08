إقرأ المزيد اللافي يتوجه إلى موسكو لبحث التعاون العسكري والاقتصادي بين ليبيا وروسيا

وتمحورت المباحثات حول تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما فيها التعاون على المستوى الدولي.

وأكد الجانبان أهمية دعم العملية السياسية في ليبيا بهدف استعادة وحدة البلاد بأسرع وقت ممكن، كما تم التأكيد على ضرورة تشكيل هياكل تنفيذية وأمنية موحدة لضمان الاستقرار والأمن في البلاد.

وأبدى السفير الروسي استعداد موسكو للمساهمة في تحقيق الاستقرار في ليبيا من خلال دعم الجهود السياسية والأمنية.

من جانبه أعرب الباعور عن تقدير بلاده للدعم الروسي مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين سيسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق السلام في المنطقة.

وتأتي هذه المحادثات في إطار الجهود الدولية الرامية إلى دعم ليبيا في مسارها نحو الاستقرار السياسي والأمني بعد سنوات من الصراع والتحديات.

المصدر: RT