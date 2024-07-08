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    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 11:20 GMT

    صحة غزة: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي إلى 38193 شخصا

    أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 38193 قتيلا، و87903 إصابات.

    صحة غزة: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي إلى 38193 شخصا
    Globallookpress

    وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و75 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

     وأضافت "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

     وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38.193 شهيدا و87.903 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

    المصدر: "RT"

     

     

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