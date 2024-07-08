إقرأ المزيد صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع

وقالت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و75 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38.193 شهيدا و87.903 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

المصدر: "RT"