وقال "حزب الله" في بيان: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد مصطفى حسن سلمان "ابو حسن" مواليد عام 1991 من بلدة القليلة في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".

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وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن غارة إسرائيلية استهدفت بعيد منتصف ليل أمس سيارة نوع "رابيد" ودراجة نارية في بلدة القليلة في قضاء صور، أدت إلى مقتل شخص، وإصابة آخر بجروح.

وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف مواقع عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله حتى عن استهداف مواقع إسرائيلية بالمسيرات والصواريخ الموجهة وقصف مدفعي وصاروخي.

ونفذ حزب الله هجمات مختلفة بالمسيرات والرشقات الصاروخية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعها العسكرية، ودوت صافرات الإنذار، عدة مرات في العديد من البلدات الإسرائيلية الحدودية ومناطق مختلفة بالجليل الغربي والأعلى.

المصدر: RT