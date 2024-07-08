وأفاد مراسلنا بأن الجيش الإسرائيلي يتمركز في محيط الجامعات والصناعة بعد تقدم في المحور الغربي، ودوار الدحدوح جنوب حي تل الهوا، مؤكدا على أنه يحاصر بعض العائلات في تلك المناطق.

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وشهد التوغل الإسرائيلي إطلاقا كثيفا للنار من المدفعية والطائرات الحربية، كما تم إطلاق قنابل الغاز في محيط منطقة الصناعة، في وقت تحاول فيه العائلات النزوح من المنطقة دون معرفة وجهتهم المحددة.

في غضون ذلك، قصفت طائرات إسرائيلية الطوابق الأخيرة من مجمع فلوريا التجاري، على دوار الإتصالات بحي الرمال غرب مدينة غزة، كما استهدف عمارة بالقرب من مفترق الاتصالات، وقصف أجزاء من برج الجندي.

وتتمركز آليات الجيش التي تقدمت فجر اليوم الاثنين تجاه المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة، خلف الجامعات في محيط مقر وزارة الأسرى.

وما تزال الطائرات المسيرة "الكواد كابتر" والمروحية، تطلق نيرانها في منطقة تل الهوى.

المصدر: RT