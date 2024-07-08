مباشر

الطلبات الأخيرة

    "القسام" تعلن استهداف جيب إسرائيلي في حي تل الهوى إعلام عبري يتحدث عن مروحيات تنقل جنودا جرحى
    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 13:36 GMT

    الجيش الإسرائيلي يستهدف منازل الفلسطينيين في شرقي قطاع غزة

    أعلن الدفاع المدني في غزة أن الجيش الإسرائيلي استهدف منازلا مأهولة في شارع يافا شرقي القطاع، ما أسفر عن قتلى وجرحى ما زالوا عالقين تحت الأنقاض.

    الجيش الإسرائيلي يستهدف منازل الفلسطينيين في شرقي قطاع غزة
    AP

    وأفاد مراسلنا بأن الجيش الإسرائيلي يتمركز في محيط الجامعات والصناعة بعد تقدم في المحور الغربي، ودوار الدحدوح جنوب حي تل الهوا، مؤكدا على أنه يحاصر بعض العائلات في تلك المناطق.

    وشهد التوغل الإسرائيلي إطلاقا كثيفا للنار من المدفعية والطائرات الحربية، كما تم إطلاق قنابل الغاز في محيط منطقة الصناعة، في وقت تحاول فيه العائلات النزوح من المنطقة دون معرفة وجهتهم المحددة.

    في غضون ذلك، قصفت طائرات إسرائيلية الطوابق الأخيرة من مجمع فلوريا التجاري، على دوار الإتصالات بحي الرمال غرب مدينة غزة، كما استهدف عمارة بالقرب من مفترق الاتصالات، وقصف أجزاء من برج الجندي.

    وتتمركز آليات الجيش التي تقدمت فجر اليوم الاثنين تجاه المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة، خلف الجامعات في محيط مقر وزارة الأسرى.

    وما تزال الطائرات المسيرة "الكواد كابتر" والمروحية، تطلق نيرانها في منطقة تل الهوى.

    المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم

    جهاز الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل محاولة اختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3"

    أخبار العالم

    أبو عبيدة: المقاومة بخير وجندنا آلاف المجاهدين وتحرك الضفة والقدس و48 قادم بشكل لن يتوقعه العدو

    أخبار روسيا

    قائد القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3" يوقظ كييف و"الناتو" من "حلم لم يكتمل" (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    "حزب الله" يبث لقطات من استهدافه لـ3 قواعد عسكرية إسرائيلية بعشرات الصواريخ في يوم واحد (فيديو)

    أخبار العالم

    لابيد يؤكد عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض الحروب الطويلة ويكشف نقطة ضعفه

    أخبار العالم

    ستولتنبرغ: بوتين وشي ينويان هزيمة "الناتو" وواشنطن في أوكرانيا

    أخبار العالم

    الرئاسة التركية: ليس لدينا أي معلومات حول موعد ومكان لقاء الأسد وأردوغان

    أخبار العالم

    الجيش الروسي يدمر راجمات الصواريخ أمريكية استخدمتها قوات كييف بقصف مدينة سيفاستوبول (فيديو)