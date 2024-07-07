وأكد الميهوب في تصريح لمراسل RT أن "الشارع الليبي يرغب في السير نحو الانتخابات، التي تعرقلها التشكيلات المسلحة".

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وأشار إلى أن "الدعم الأمريكي للجماعات المسلحة في الغرب الليبي، وسعيها لتشكيل ما يعرف بالفيلق الأوروبي الليبي، يحول دون أي استقرار في البلاد".

وأضاف: "ما تسعى له واشنطن سيدفع بالمجموعات المسلحة في الغرب الليبي إلى رفض أي مسار بشأن الانتخابات أو التوافق بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، مما يعيق التوافق بين الأطراف الليبية".

وتتمثل عملية الفيلق الأوروبي في وجود قوات غربية في ليبيا تحت مزاعم حماية الحقول النفطية والمصالح هناك، ومحاربة الإرهاب والعمل على بسط السيطرة، تمهيدا لبقاء دائم عبر آليات قد تقر خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أن الحل في ليبيا لن يكون إلا من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وترك حرية الاختيار لليبيين في انتخابات حرة ونزيهة.

وشدد صالح على ضرورة تشكيل حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد تنظم الانتخابات وتشرف عليها، مشيرا إلى أن وجود هذه الحكومة ينهي الانقسام بما يخدم مصلحة الشعب الليبي.

المصدر: RT