إقرأ المزيد فنانة مصرية شهيرة تنجو من حادث سير مميت (صورة)

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن شهود عيان أن الحادث أسفر عن مصرع العروسين، وجار البحث عن مفقودين في المياه.

هذا وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، رفقة قوات الحماية المدنية للبحث عن جثامين أية أشخاص عقب انتشال جثتي العروسين.

هذا ونشر موقع "القاهرة 24" الصور الأولى من موقع حادث سقوط السيارة.

وبيّنت الصور الأولى فرق الإنقاذ النهري وهي تبحث عن المفقودين وسط مياه النيل، مع وجود أمني مكثف لرجال قوات الإنقاذ النهري.

القاهرة 24

القاهرة 24

القاهرة 24

القاهرة 24

المصدر: وسائل إعلام مصرية