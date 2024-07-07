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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 18:39 GMT

    مصر.. سقوط سيارة عروسين في نهر النيل بالقاهرة (صور)

    أفادت وسائل إعلام مصرية بسقوط سيارة زفاف لعروسين اليوم الأحد، في مياه نهر النيل ناحية الطريق الدائري في المعادي بالقاهرة.

    مصر.. سقوط سيارة عروسين في نهر النيل بالقاهرة (صور)
    AFP

    ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن شهود عيان أن الحادث أسفر عن مصرع العروسين، وجار البحث عن مفقودين في المياه.

    هذا وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، رفقة قوات الحماية المدنية للبحث عن جثامين أية أشخاص عقب انتشال جثتي العروسين.

    هذا ونشر موقع "القاهرة 24" الصور الأولى من موقع حادث سقوط السيارة.

    وبيّنت الصور الأولى فرق الإنقاذ النهري وهي تبحث عن المفقودين وسط مياه النيل، مع وجود أمني مكثف لرجال قوات الإنقاذ النهري. 

    مصر.. سقوط سيارة عروسين في نهر النيل بالقاهرة (صور)
    القاهرة 24
    مصر.. سقوط سيارة عروسين في نهر النيل بالقاهرة (صور)
    القاهرة 24

    مصر.. سقوط سيارة عروسين في نهر النيل بالقاهرة (صور)
    القاهرة 24
    مصر.. سقوط سيارة عروسين في نهر النيل بالقاهرة (صور)
    القاهرة 24

    المصدر: وسائل إعلام مصرية

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