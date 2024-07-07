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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 15:03 GMT

    إعلام عبري: دوي صافرات الإنذار في مستوطنات عدة شمال إسرائيل وسماع دوي انفجارات في صفد (فيديو)

    أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، بدوي صافرات الإنذار في مستوطنات عدة شمال إسرائيل، وسماع دوي انفجارات في صفد.

    إعلام عبري: دوي صافرات الإنذار في مستوطنات عدة شمال إسرائيل وسماع دوي انفجارات في صفد (فيديو)
    AFP

    وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه "تم إطلاق صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق قذائف صاروخية في صفد وحاصور هجليليت وزيمفا ودالتون وقادر في الجليل الأعلى".

    وأكدت صفحات إخبارية إسرائيلية على "تلغرام" سماع دوي حوالي 10 انفجارات في منطقة صفد، فيما أظهر مقطع فيديو محاولة اعتراض القبة الحديدة لصواريخ طلقت من لبنان قرب كفر زيتيم وكفر حيتيت قرب طبريا.

    ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان "حزب الله" قصفه قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا ‏ومقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ‏ميرون في جبل الجرمق بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ردا على ‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في منطقة البقاع، أمس السبت".

    وكانت وسائل عبرية قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بإصابة 3 إسرائيليين نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان على مبنى في الجليل الغربي.

     المصدر: RT

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