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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 10:43 GMT

    مصر.. سؤال برلماني حول ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت

    تقدم أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري عبد المنعم إمام بسؤال إلى وزير الشباب والرياضة، حول ملابسات تعاقد اللاعب الدولي الراحل أحمد رفعت.

    مصر.. سؤال برلماني حول ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت

    وقال إمام: "تابعت كما تابع جموع الشعب المصري الحلقة التي قدمها الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق يوم السبت 6 يوليو، التي أوضح فيها ملابسات حول تعاقد وسفر اللاعب الدولي الراحل أحمد رفعت".

    و استقبل فايق مداخلات متعددة منها مداخلة للمتحدث الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة وكذلك أحمد دياب رئيس رابطة الأندية. واستعرض الحديث أوراقا رسمية وقرارات وزارية صادرة من الوزارة لسفر اللاعب، التي أقر وكيل اللاعب مخالفتها للغرض "المعلوم" من السفر.

    وبناء عليه "ما الملابسات التي صدر فيها هذا القرار الوزاري بسفر اللاعب، وهل توافر للوزارة الموقف الحقيقي للاعب؟ من المسؤول عن ما ألم باللاعب الراحل من ضرر جراء ما سارت عليه الأمور؟"

    المصدر: RT

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