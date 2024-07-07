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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 09:46 GMT

    نائب عن "حزب الله": نرصد مواقع قدرة العدو ونضربها لنضعفه وننتصر عليه

    أكد النائب في البرلمان اللبناني عن "حزب الله" محمد رعد "رصد مواقع قدرة العدو الإسرائيلي وضربها لإضعافه والانتصار عليه وإسقاط أهدافة العدوانية التي يريدها؟.

    نائب عن

    وأشار رئيس الكتلة التي تمثل الجناح السياسي لـ"حزب الله" اللبناني، إلى أنه "في هذه المرحلة الراهنة لا نواجه العدو فقط، بل نحن نؤسس في مواجهتنا للمراحل المقبلة لأن هذا العدو لن يكف عن ممارسة عدوانه إلّا عندما يزول".

    وأضاف: "وعلينا أن نكون جاهزين لمواجهة كل عدوان  يُقدم عليه".

    ولفت النائب رعد إلى أنه "في هذه المواجهة أحدثنا ثغرات كبيرة لا يستطيع العدو أنّ يرممها خلال العقود المقبلة فهو مجتمع آيل للتفكك ونشهد في هذا العقد آخر فصول هذا المجتمع المتماسك الذي كان يتغنى به العدو الصهيوني".

    وتشهد جبهة جنوب لبنان تصاعدا في حدة الاشتباكات مع الجانب الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، وسط تحذيرات دولية من أن إسرائيل ستحول أنظارها الآن من غزة إلى لبنان.

    المصدر: RT

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