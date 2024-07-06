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    تاريخ النشر: 06.07.2024 | 21:11 GMT

    حماس تنفي إصدارها أي بيان يهاجم مصطفى البرغوثي

    نفت حركة "حماس" إصدار أي بيان يهاجم مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية.

    حماس تنفي إصدارها أي بيان يهاجم مصطفى البرغوثي
    RT

    وقالت إن البيان المتداول هو بيان مزور لم يصدر عن الحركة، ولم ينشر على أي من منصاتها الرسمية.

    وأضافت أنها تقدر ما أصدره البرغوثي من توضيح، كما دانت محاولات استهدافه والتحريض عليه.

    وأكدت أن من "يستهدف البرغوثي هو ذات الجهات المشبوهة التي تستهدف المقاومة".

    وثمنت "المواقف الوطنية للدكتور البرغوثي وتصديه للرواية الصهيونية ولا سيما خلال العدوان الصهيوني المتواصل ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

    المصدر: RT

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