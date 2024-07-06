وجاء في بيان لكتلة "إشراقة كانون": "تعرض النائب عن إشراقة كانون تقي ناصر الوائلي وأسرته لاعتداء إرهابي مسلح على منزله في منطقة الدولعي ب‍بغداد من قبل مجموعة خارجة على القانون حيث استخدمت في هذا الهجوم الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وتابع البيان: "لم يسفر هذا العمل الغادر والجبان عن ضحايا بالأرواح بالرغم من الأضرار التي لحقت في الابنية والعجلات".



وأردفت الكتلة في بيانها: "إننا في الوقت الذي نستنكر فيه هذه الجريمة بحق النائب وأسرته وسائر المواطنين، فإننا نطالب الحكومة متمثلة برئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة في ملاحقة المجرمين وتقديمهم للقضاء لغرض محاسبتهم وفقا للقانون وعدم التهاون مع تلك الأفعال لأي سبب كان حرصا على سلامة الناس وأمنهم".

المصدر: "السومرية"