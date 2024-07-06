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    تاريخ النشر: 06.07.2024 | 17:49 GMT

    رسالة من أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله إلى الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان

    هنّأ الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله اليوم السبت، مسعود بزشكيان، على انتخابه رئيسا لإيران.

    رسالة من أمين عام
    AFP

    وقال حسن نصر الله في رسالة تهنئة متوجها فيها للرئيس الإيراني المنتخب: "أبارك لكم الانتخاب، وأسأل الله أن يحفظكم ويعينكم على تحقيق آمال وتطلعات الشعب".

    وأردف نصر الله: "في حزب الله وفي حركات المقاومة نتطلع لإيران كسند قوي ودائم للمقاومين والمظلومين".

    وأضاف أمين عام "حزب الله" اللبناني في رسالته: "مع سيادتكم سنواصل الطريق حتّى النصر النهائي، وستكون ركيزته إيران الإسلامية القوية".

     وكانت الداخلية الايرانية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

    وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية محسن إسلامي إن مرشح الجناح الإصلاحي مسعود بزشكيان فاز في الجولة الثانية من الانتخابات ليصبح الرئيس التاسع لجمهورية إيران الإسلامية منذ تأسيسها.

    المصدر: RT + "العهد"

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