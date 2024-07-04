وقال المسؤول للصحفيين في أعقاب اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، إن "الصفقة لن تعقد قبل أن يتم الاتفاق على كل شيء".

وتابع: "ولذلك لا أعتقد أننا سنعلن عنها خلال الأيام القريبة"، مضيفا أن رد الفعل الإيجابي من قبل "حماس" على المقترح الأخير يدل عن إمكانية "الخروج من المأزق".

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وأشار إلى أن الصفقة الآن تتطابق بالكامل مع مقترح الرئيس بايدن وقرار مجلس الأمن الدولي، ولكن ينبغي الاتفاق على طريقة تنفيذها، معتبرا أن تنفيذ هذه العملية لن يكون سهلا.

ويأتي ذلك على خلفية توجه الوفد الإسرائيلي إلى قطر للتفاوض حول صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين، بعد أن أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الأربعاء حصوله على مقترح "حماس" المحدث بشأن الصفقة.

وأبدى مسؤولون إسرائيليون موقفا إيجابيا من المقترح الأخير، معتبرين أنه يفتح المجال أمام تحقيق التقدم في المفاوضات.

المصدر: تاس