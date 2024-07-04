وقال "تجمع شباب سنار" إن هناك عائلة بأكملها غرقت في هذه الحادثة وبلغ عدد الضحايا المدنيين منذ دخول "الدعم السريع" إلى ولاية سنار 297 شخصا مع احتمال وجود أعداد أخرى لم تحص بعد.

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ولفت "شباب سنار" إلى أن عدد النازحين من الولاية الذين وصلوا إلى ولاية القضارف يقدر بحوالي 55 ألف نازح، وأن أوضاعهم لم تجر تسويتها بعد، مع النقص في مراكز الإيواء بعدما استقبلت من قبل أكثر من 214 ألف نازح.

وعن أعداد المفقودين أكد التجمع في نشرته الأخيرة أن عددهم نتيجة اجتياح المليشيات لسنجة بولاية سنار يقدر بحوالي 850 مفقودا.

كما تحدث التجمع الشبابي عن حالات وفاة نتيجة السير الطويل للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والأطفال الرضع، بالإضافة إلى أعداد غير محددة نتيجة صعوبة الحصر في اجتياح الدندر، مع توقع وفاة آخرين بسبب الجوع والعطش.

وفي الوقت الذي لم يجر فيه التحقق من عدد الضحايا في محليتي سنجة والدندر يؤكد شهود عيان وجود ضحايا بينهم طفلة عمرها 4 سنوات.

المصدر: أخبار السودان