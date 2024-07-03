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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 21:48 GMT

    ولي العهد السعودي يجتمع مع سيناتور أمريكي ويستعرض العلاقات بين البلدين

    بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع السيناتور الأمريكي كوري بوكر يوم الأربعاء، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين.

    ولي العهد السعودي يجتمع مع سيناتور أمريكي ويستعرض العلاقات بين البلدين
    Globallookpress

    وجاء ذلك خلال استقبال الأمير محمد بن سلمان للسيناتور كوري بوكر عضو الحزب الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي بمجلس الشيوخ الأمريكي، والوفد المرافق له في جدة، حيث جرى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

    ولي العهد السعودي يجتمع مع سيناتور أمريكي ويستعرض العلاقات بين البلدين

    واستعرض الأمير محمد بن سلمان مع السيناتور كوري بوكر، علاقات الصداقة الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين.

    وحضر الاجتماع الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

    فيما حضر من الجانب الأمريكي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني وعدد من المسؤولين.

    المصدر: RT

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