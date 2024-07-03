وأضاف المراسل أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا قرب مستشفى ناصر في خان يونس.

وصرح بأن القصف قرب مستشفى ناصر عنيف جدا.

ووثق مراسلنا الدمار الذي حل بالمكان إثر القصف الإسرائيلي، كما تظهر مقاطع الفيديو هروب عدد من الفلسطينيين في المنطقة التي غطى الغبار سماءها.

وكان فريق RT في قطاع غزة قد رصد حركة نزوح للفلسطينيين مشيا على الأقدام باتجاه غرب خان يونس عقب أوامر الإخلاء الإسرائيلية، علما أن آلاف الأسر الفلسطينية تواجه خطر التشرد.

والاثنين أصدر الجيش الإسرائيلي أمرا بإخلاء أحياء في منطقتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة فيما سادت حالة من الذعر في أوساط سكان المنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي: "إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في مناطق القرارة وبني سهيلا وبلدات أخرى.. عليكم الإخلاء بشكل فوري إلى المنطقة الإنسانية".

وجاء ذلك بعد ساعات من الإعلان عن إطلاق "عشرين مقذوفا" من جنوب القطاع على إسرائيل دون تسجيل إصابات.

المصدر: RT