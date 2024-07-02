وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من عمليات تهريب الوقود وتعزيز الأمن والاستقرار على الحدود.

وأكدت السلطات المعنية على ضرورة التزام المواطنين بخزان الوقود في المركبات الخاصة فقط.

كما حذرت من أن أي محاولة لنقل الوقود بطرق غير قانونية ستعرض أصحابها للمساءلة القانونية والعقوبات اللازمة.

هذا وأكد وزير الداخلية التونسي خالد النوري الاستعداد الدائم والمتواصل لاتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة لتسيير العمل في معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا خدمة للمصالح المشتركة.

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المصدر: RT