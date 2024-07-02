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    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 21:50 GMT

    منع نقل الوقود داخل المركبات بين ليبيا وتونس تطبيقا لبنود الاتفاق بين البلدين

    قامت دوريات إنفاذ القانون الليبية على الحدود في إطار تطبيق بنود الاتفاق الأمني المبرم بين ليبيا وتونس بتشديد الرقابة ومنع المواطنين الليبيين والتونسيين من نقل الوقود داخل مركباتهم.

    منع نقل الوقود داخل المركبات بين ليبيا وتونس تطبيقا لبنود الاتفاق بين البلدين
    Legion-Media

    وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من عمليات تهريب الوقود وتعزيز الأمن والاستقرار على الحدود.

    منع نقل الوقود داخل المركبات بين ليبيا وتونس تطبيقا لبنود الاتفاق بين البلدين
    منع نقل الوقود داخل المركبات بين ليبيا وتونس تطبيقا لبنود الاتفاق بين البلدين

    وأكدت السلطات المعنية على ضرورة التزام المواطنين بخزان الوقود في المركبات الخاصة فقط.

    منع نقل الوقود داخل المركبات بين ليبيا وتونس تطبيقا لبنود الاتفاق بين البلدين

    منع نقل الوقود داخل المركبات بين ليبيا وتونس تطبيقا لبنود الاتفاق بين البلدين

    كما حذرت من أن أي محاولة لنقل الوقود بطرق غير قانونية ستعرض أصحابها للمساءلة القانونية والعقوبات اللازمة.

    منع نقل الوقود داخل المركبات بين ليبيا وتونس تطبيقا لبنود الاتفاق بين البلدين
    منع نقل الوقود داخل المركبات بين ليبيا وتونس تطبيقا لبنود الاتفاق بين البلدين
    منع نقل الوقود داخل المركبات بين ليبيا وتونس تطبيقا لبنود الاتفاق بين البلدين

    هذا وأكد وزير الداخلية التونسي خالد النوري الاستعداد الدائم والمتواصل لاتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة لتسيير العمل في معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا خدمة للمصالح المشتركة.

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    المصدر: RT

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