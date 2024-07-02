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    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 19:30 GMT

    بوغدانوف يبحث مع وفد من الحوثيين آخر التطورات الإقليمية في اليمن وفلسطين

    التقى مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف في موسكو الثلاثاء، وفدا من حركة "أنصار الله" اليمنية. وتم خلال اللقاء بحث عدد من الملفات الإقليمية.

    بوغدانوف يبحث مع وفد من الحوثيين آخر التطورات الإقليمية في اليمن وفلسطين
    ria.ru

    وكتب محمد عبد السلام الناطق باسم جماعة الحوثي ورئيس وفدها للمفاوضات في منشور عبر منصة "إكس" أن بوغدانوف بحث مع الوفد اليمني آخر تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإيقاف العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.

    وتطرق الجانبان لعمليات البحر الأحمر، مؤكدين أنها لا تمثل تهديدا للملاحة الدولية أو استهدافا لأحد، بل عمليات إسناد للشعب الفلسطيني وردا على ما يتعرض له اليمن من غارات أمريكية بريطانية.

    وأكد الجانب اليمني خلال اللقاء على أهمية الدور الروسي المتفهم لموقف اليمن المساند لفلسطين.

    وأعرب الجانب اليمني عن شكره لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "الرافض للعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن والداعم للعملية الإنسانية والسياسية".

    واستعرض الجانبان، بحسب عبد السلام، "مآلات حالة خفض التصعيد بين اليمن ودول العدوان "إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا"، وضرورة الوصول إلى حل شامل يضمن وحدة وسيادة اليمن".

    المصدر: RT

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