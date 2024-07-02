التقينا مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا السيد ميخائيل بوغدانوف، جرى خلال اللقاء بحث تطورات العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، وضرورة العمل على وقف العدوان على فلسطين وايقاف العدوان الامريكي البريطاني على اليمن ، وتم التطرق لعمليات البحر الأحمر وأنها لا… pic.twitter.com/JcZ7pUV732 — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) July 2, 2024

وكتب محمد عبد السلام الناطق باسم جماعة الحوثي ورئيس وفدها للمفاوضات في منشور عبر منصة "إكس" أن بوغدانوف بحث مع الوفد اليمني آخر تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وإيقاف العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.

وتطرق الجانبان لعمليات البحر الأحمر، مؤكدين أنها لا تمثل تهديدا للملاحة الدولية أو استهدافا لأحد، بل عمليات إسناد للشعب الفلسطيني وردا على ما يتعرض له اليمن من غارات أمريكية بريطانية.

وأكد الجانب اليمني خلال اللقاء على أهمية الدور الروسي المتفهم لموقف اليمن المساند لفلسطين.

وأعرب الجانب اليمني عن شكره لموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "الرافض للعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن والداعم للعملية الإنسانية والسياسية".

واستعرض الجانبان، بحسب عبد السلام، "مآلات حالة خفض التصعيد بين اليمن ودول العدوان "إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا"، وضرورة الوصول إلى حل شامل يضمن وحدة وسيادة اليمن".

المصدر: RT