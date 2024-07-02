وكشف المصدر عن "تعيين الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومارجريت صاروفيم نائبة لوزيرة التضامن الاجتماعي، وجاكلين عازر محافظا للبحيرة".

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وأكد المصدر أن "حقائب التربية والتعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي والبترول والكهرباء والصناعة في مقدمة الوزارات التي تم تغييرها".

كما أضاف المصدر أن هناك تغيرات شاملة في المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة.

وشدد المصدر على أن التغيير الوزاري شامل وشهد دمج وزارات واستحداث وزارات أخرى في إطار توجيه الرئيس بتغيير سياسات الحكومة لمواكبة التحديات التي تواجه الدولة، موضحا أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

وتؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غدا بمقر رئاسة الجمهورية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية