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    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 10:59 GMT

    مصادر تكشف استحداث ودمج وزارات جديدة في مصر

    قال مصدر حكومي في مصر إن التغيير في الحكومة الجديدة، برئاسة مصطفى مدبولي، سيشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين.

    مصادر تكشف استحداث ودمج وزارات جديدة في مصر
    مصادر تكشف استحداث ودمج وزارات جديدة في مصر
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    "تغييرات مفاجئة".. الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي غدا

    وكشفت المصادر لموقع "مصر تايمز" الإخباري، أن التشكيل الوزاري الجديد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المقرر له حلف اليمين غدا الأربعاء، سيشهد دمج وزارة النقل مع وزارة الصناعة، ودمج وزارة التخطيط مع التعاون الدولي، ودمج وزارة الخارجية مع الهجرة.

    من جانبها أوضحت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن مصادر أن هناك تغييرا وزاريا شاملا شهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه الرئيس المصري بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات، حيث يشمل التغيير عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين.

    ونوهت بأن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج يراعي الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

    ووفق توجيهات الرئيس المصري من المنتظر أن "تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية".

    ومنذ الإعلان عن تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة انتشرت تكهنات بشأن الوزراء الباقين والمغادرين، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قوائم عدة تتضمن أسماء لمرشحين وزاريين.

    المصدر: مصر تايمز

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