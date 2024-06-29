الساعدي القذافي يدعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية منعا لانقسام ليبيا ويحذر من حرب واسعة في الشرق الأوسط

أفاد الساعدي القذافي، نجل معمر القذافي، بأن بوادر الحرب العالمية الثالثة بدأت تلوح في الأفق، مشيرا إلى احتمال استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا واندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط.

وأوضح الساعدي في تصريح عبر منصة "إكس" أن "فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة قد يؤدي إلى تهدئة الأوضاع في الصراع الروسي الأوكراني، ولكنه قد يعقد الأمور في مناطق أخرى من العالم".

بوادر الحرب العالمية الثالثة في الأفق، احتمالية استخدام نووي ولو تكتيكي في أوكرانيا كبير، نشوب حرب إقليمية في الشرق الأوسط قائم جداً إذا ما اجتاحت اسرائيل لبنان، إذا فاز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة قد تهدأ الأمور في ما يخص الحرب الروسية الاوكرانية وقد تتعقد في… — الساعدي معمر القذافي (@Asaadialqaddafi) June 29, 2024

وأشار الساعدي إلى أن "تشكيل حكومة موحدة في ليبيا يمكن أن يحول دون نشوب صراع خارجي ناتج عن تداعيات الأزمة الأوكرانية، ويساهم في تجنب انقسام ليبيا".

وشدد على أن "السلام العالمي والمصالحة الوطنية في ليبيا هما الحاجة الملحة للجميع في الوقت الراهن".

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المصدر: RT