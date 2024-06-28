وسط ظروف غامضة.. مقتل ضابط عراقي كبير في إقليم كردستان

أفاد مصدر محلي عراقي، يوم الجمعة، بمقتل مسؤول عسكري في وزارة البيشمركة بأربيل التابعة لإقليم كردستان.

وأضاف المصدر أن "المسؤول يُدعى ( محسن محمد رشيد) وهو برتبة لواء في الطبابة العسكرية التابعة لوزارة البيشمركة حيث تم العثور على جثته داخل سيارته على طريق 150 بأربيل".

وأشار إلى أنه " لم يتم حتى الآن التأكد ما إذا كان الحادث انتحارا أم هجوما مسلحا".

وتابع أن "اللواء محسن هو زوج فيان صبري رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب العراقي".

المصدر: وكالة شفق نيوز