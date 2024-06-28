وسط ظروف غامضة.. مقتل ضابط عراقي كبير في إقليم كردستان
Legion-Media
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أفاد مصدر محلي عراقي، يوم الجمعة، بمقتل مسؤول عسكري في وزارة البيشمركة بأربيل التابعة لإقليم كردستان.
وأضاف المصدر أن "المسؤول يُدعى ( محسن محمد رشيد) وهو برتبة لواء في الطبابة العسكرية التابعة لوزارة البيشمركة حيث تم العثور على جثته داخل سيارته على طريق 150 بأربيل".
وأشار إلى أنه " لم يتم حتى الآن التأكد ما إذا كان الحادث انتحارا أم هجوما مسلحا".
وتابع أن "اللواء محسن هو زوج فيان صبري رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب العراقي".
المصدر: وكالة شفق نيوز