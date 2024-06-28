بهاء الحريري في بيروت: أتينا لاستكمال مسيرة الوالد (فيديو)

وصل بهاء الحريري، نجل رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري وشقيق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، إلى بيروت، وقال: "أتينا لاستكمال مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

ومن المقرر أن تستمر الزيارة أكثر من أسبوعين يلتقي خلالها شخصيات وفاعليات والوفود الشعبية من مختلف المناطق اللبنانية.

وقال الحريري في تصريح من المطار: "سنحاول خلال زيارتنا للبنان زيارة كل المناطق. وبالنسبة إلى رؤيتنا، فهناك وقت للإعلان عنها".



وأضاف: "أنا مسرور بالعودة الى بيروت، وإني أستذكر في هذه المناسبة الوالد رحمه الله ومدى السعادة الذي كان يشعر بها لدى وصوله الى هنا. لا بلد أجمل من لبنان، وسنرى ما يمكن أن نقوم به لما فيه خير البلد".

وأكد "أننا أتينا لاستكمال مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فهناك مبادىء علينا تحقيقها وطوال حياتنا نسير على أساسها ونلتزمها".

بهاء الحريري يصل الى بيروت: "جايين نكفي مسيرة رفيق الحريري" pic.twitter.com/G4OlR2z3Vh — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 27, 2024

يذكر أن رفيق الحريري تولى رئاسة الحكومة من 1992 وحتى 1998، ومن 2000 وحتى 2004.

وقد اغتيل يوم 14 فبراير 2005 بمتفجرة تزن أكثر من 1000 كلغ من التي أن تي، وأدانت محكمة دولية في حكمها الصادر في 18 أغسطس 2020، المتهم سليم عياش في الضلوع في عملية الاغتيال.

لاحقا تسلم نجله سعد الحريري رئاسة الحكومة لأول مرة بتاريخ 9 نوفمبر 2009، وبعد استقالة عدد من الوزراء عام 2011 فقدت الحكومة نصابها الدستوري وبالتالي تم اعتبارها مستقيلة.

وتسلم رئاسة الحكومة مرة ثانية عام 2016، وذلك بعدَ انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، وشكّل حكومته الثانية بعد 40 يوما من التكليف.

ويوم الجمعة 3 نوفمبر 2017، توجه الحريري في زيارةٍ مفاجئة إلى السعودية، ليعلن في اليوم التالي السبت 4 نوفمبر 2017 استقالة حكومته.

ومن ثم عاد الحريري إلى بيروت يوم 22 نوفمبر 2017 للمشاركة باحتفال عيد الاستقلال، وبعد أن قابل الرئيس عون، أعلن أنه سيتريث في تقديم استقالته.

وفي يناير 2022، أعلن الحريري تعليق مشاركته في الحياة السياسية وقرر عدم خوض الانتخابات التي جرت في مايو من ذلك العام، وغادر من بعدها لبنان.

وفي فبراير من هذا العام عاد الحريري إلى بيروت للمشاركة في إحياء ذكرى اغتيال والده، غادر من بعدها بيروت.

المصدر: RT + "الجديد"