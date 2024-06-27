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مراسل RT: نزوح الفلسطينيين من منطقة الشاكوش في مواصي رفح بعد قصف إسرائيلي عنيف استهدفهم (فيديو)

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مراسل RT: نزوح الفلسطينيين من منطقة الشاكوش في مواصي رفح بعد قصف إسرائيلي عنيف استهدفهم (فيديو)
RT
نزوح الفلسطينيين من منطقة الشاكوش في مواصي رفح بعد قصف إسرائيلي عنيف استهدفهم
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قال مراسل RT فجر يوم الجمعة إن الفلسطينيين نزحوا من منطقة الشاكوش في مواصي رفح جنوبي قطاع غزة بعد قصف إسرائيلي عنيف استهدفهم.

ووثق مقطع فيديو نزوح الأهالي في منطقة الشاكوش عقب القصف الإسرائيلي.

واستهدف الجيش الإسرائيلي مساء الخميس خيام النازحين في منطقة الشاكوش بالمنطقة الآمنة في مواصي رفح جنوبي قطاع غزة ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات. 

كما تقدمت الآليات الإسرائيلية باتجاه خيام النازحين في منطقة الشاكوش وهناك إبلاغات عن فقدان الاتصال بعدد كبير من العائلات النازحة في المنطقة.

وفي المقابل تواصل المقاومة الفلسطينية بغزة لليوم 265 على التوالي من معركة "طوفان الأقصى" دك القوات الإسرائيلية واستهداف آلياتهم بمحاور توغلهم في القطاع.

المصدر: RT + وسائل إعلام

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