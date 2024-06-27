مصر.. مفاجأة بشأن قرار الحكومة إغلاق المحلات التجارية في الـ10 مساء

كشف البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري عن اتجاه الحكومة للتراجع عن قرارها بغلق المحلات التجارية في الـ 10 مساء من أول يوليو لترشيد استهلاك الكهرباء.

وكتب الإعلامي المصري في حسابه على منصة "إكس": "علمت أن الحكومة المصرية تراجع موقفها من قضية إغلاق المحلات التجارية في العاشرة مساء، بناء على توجيهات رئاسية".

علمت أن الحكومه المصريه تراجع موقفها من قضية إغلاق المحلات التجاريه في العاشره مساء بناء علي توجيهات رئاسيه . الإقتراح الذي يدرس حالياً الإغلاق لفتره محدوده بالفتره النهاريه، مع ترك المحلات مفتوحه طيلة الفتره المسائيه — مصطفى بكري (@BakryMP) June 27, 2024

وأضاف:"الاقتراح الذي يدرس حاليا الإغلاق لفتره محدودة بالفترة النهارية، مع ترك المحلات مفتوحة طيلة الفترة المسائية".

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أكد أنه اعتبارا من أول الشهر المقبل سيتم غلق جميع المحلات التجارية الساعة 10 مساء في كل المحافظات.

وأوضح أن ذلك لا ينطبق على "الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم" والتي سيتم غلقها بحد أقصى الساعة 1 صباحا، وذلك ترشيدا لاستهلاك الكهرباء.

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المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية