هزة أرضية بشدة 3.2 تضرب ولاية بجاية الجزائرية

سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في الجزائر، هزة أرضية بشدة 3.2 درجة على سلم ريختر في ولاية بجاية شرق البلاد.

وشعر سكان ولاية بجاية منتصف نهار اليوم الخميس بهزة أرضية.

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وذكر مركز البحث في بيان: "سجلت هزة أرضية، على الساعة 12:30، بشدة 3.2 درجات على سلم ريختر، بولاية بجاية".

كما أضاف أن مركز الهزة حدد بـ 06 كم جنوب شرق مالبو، بولاية بجاية الجزائرية.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية