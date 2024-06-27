مراسلنا: غارة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في البقاع الغربي

أفاد مراسلنا اليوم الخميس، باستهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة سحمر في البقاع الغربي، شرق لبنان، مشيرا إلى وقوع إصابات.

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وأظهرت الصور تصاعد أعمدة الدخان إثر استهداف الدراجة، حيث توجهت سيارات الإسعاف.

RT

RT

وتشهد جبهة جنوب لبنان تصاعدا في حدة الاشتباكات في الآونة الأخيرة، وسط تحذيرات دولية من أن إسرائيل ستحول أنظارها الآن من غزة إلى لبنان بدعم من الدول الغربية، وفق تعبير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيعيد نشر بعض قواته نحو الشمال، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت الأربعاء في ختام زيارته لواشنطن إن تل أبيب "لا تريد حربا ضد "حزب الله" لكن بإمكانها أن تلحق "ضررا جسيما بلبنان"، متوعدا بإعادة لبنان إلى "العصر الحجري"، في تهديد كرره مرارا.

ورغم ذلك، أعلن البيت الأبيض أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان بحث مع غالانت مسألة إيجاد "حل دبلوماسي" للمواجهة على حدود إسرائيل مع لبنان.

بدوره، حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الأسبوع الماضي، من أن أي مكان في إسرائيل "لن يكون بمنأى" عن صواريخ مقاتليه في حال اندلاع حرب، وذلك غداة إعلان الجيش الإسرائيلي المصادقة على خطط عملياتية لهجوم في لبنان.

المصدر: RT