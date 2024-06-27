خبراء دوليون يحذرون: 755 ألف شخص يواجهون المجاعة خلال الأشهر المقبلة في السودان

حذر خبراء دوليون في تقرير صدر اليوم الخميس من أن "755 ألف شخص يواجهون المجاعة خلال الأشهر المقبلة وسط اشتباكات شرسة في السودان" بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وجاءت أحدث النتائج ضمن تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، وهي مبادرة أنشئت لأول مرة في عام 2004 أثناء المجاعة في الصومال والتي تضم الآن أكثر من اثنتي عشرة وكالة تابعة للأمم المتحدة وجماعات إغاثة وحكومات وهيئات أخرى.

وقال التقرير إن "8.5 مليون شخص يواجهون نقصا حادا في الغذاء بعد 14 شهرا من الصراع في السودان".

وأضاف أن "الأشخاص الذين يواجهون أعلى مستوى من المجاعة في الأشهر المقبلة يتواجدون في 10 محافظات بينها الخرطوم ودارفور وكردفان وولايتي النيل الأزرق والجزيرة".

وأشار التقرير إلى أنه: "لم يتسبب الصراع في نزوح جماعي وتعطيل طرق الإمداد وأنظمة السوق والإنتاج الزراعي فحسب، بل أدى أيضا إلى صعوبة الوصول إلى المساعدات الإنسانية الأساسية مما أدى إلى تفاقم الوضع المزري بالفعل".

ومنذ 15 أبريل 2023، تتواصل اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.

وأسفر الصراع المدمر عن مقتل "أكثر من 14 ألف شخص وإصابة 33 ألفا آخرين" وفقا للأمم المتحدة، لكن نشطاء حقوق الإنسان يقولون إن "عدد القتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير".

وصرحت منظمة الهجرة الدولية قبل أيام بأن "أكثر من 10 ملايين شخص قد نزحوا داخل وخارج السودان منذ 15 أبريل 2023".

وقال خبراء حقوق الإنسان العاملون لدى الأمم المتحدة إن "كلا الطرفين المتحاربين استخدما الغذاء والجوع كسلاح حرب".

المصدر: "أسوشيتد برس"