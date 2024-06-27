لبنان.. حزب الله وحركة أمل يحثان الحكومة على القيام بواجباتها تجاه أهالي الجنوب

حث حزب الله وحركة أمل الحكومة اللبنانية على القيام بواجباتها تجاه أهالي قرى الجنوب وشددا على أهمية إجراء "قراءة جيدة" لمبادرة رئيس البرلمان نبيه بري المتعلقة بإنهاء الشغور الرئاسي.

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ودعت قيادتا "حركة أمل" و"حزب الله"، في بيان، الحكومة اللبنانية بكافة وزاراتها ومؤسساتها للتحرك ودعم أهالي جنوب لبنان، والقيام بواجباتها كاملة للوقوف معهم وتقديم كل أنواع المساعدة التي يحتاجونها، صحية كانت أم اجتماعية أو إنمائية أو إغاثية أو إعمارية "خصوصا للأهالي الصامدين في قرى المواجهة أو النازحين".

يأتي ذلك، عقب لقاء مشترك عقدته قيادتا "حركة أمل" و"حزب الله" في لبنان، بحث خلاله المجتمعون في الأوضاع العامة المحلية والإقليمية، ولا سيما التطورات على الساحة ‏الجنوبية وخصوصا العدوان الإسرائيلي على المدن والقرى اللبنانية، والعدوان الإسرائيلي المستمر ‏على قطاع غزة، وأكدتا الالتزام بنصرة قضية فلسطين وشعبها.

ودعت قيادتا "حركة أمل" و"حزب الله" الأطراف السياسية المحلية في لبنان إلى قراءة جيدة للمبادرة التي أطلقها بري سابقا ودعا فيها إلى التحاور والجلوس على طاولة واحدة للتشاور والتوافق لايجاد مخرج لأزمة الشغور الرئاسي.

وفي سياق متصل، تلقى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي اتصالا من وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرج تم خلاله البحث في الأوضاع والتطورات الأخيرة في جنوب لبنان والمنطقة والاتصالات الدولية الهادفة إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف مع تصاعد حدة الاشتباكات، رغم قيام المبعوث الأمريكي الخاص آموس هوكشتاين بجوبة مباحثات طارئة بين تل أبيب وبيروت.

المصدر: RT