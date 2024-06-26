"اشتعال النيران بمبان وإيقاع قتلى وجرحى".."حزب الله" ينفذ 6 عمليات ضد إسرائيل يوم الأربعاء

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 26 يونيو 2024، وفقا للآتي": «

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان):

1- استهداف مبان يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، مما ‏أدى إلى اشتعال النيران فيها ووقوع من بِداخلها بين قتيل وجريح، كرد على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا استهداف مبان ‏في بلدتي الخيام وكفرشوبا.

2- الساعة 19:30: استهداف موقع ‏العاصي بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 19:45: استهداف موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة. ‏

- القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 16:30: استهداف التجهيزات التجسسية في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، وإصابتها إصابة مباشرة مما ‏أدى إلى تدميرها.

2- استهداف مبنى يستخدمه جنود ‏العدو الإسرائيلي في مستعمرة إيفن مناحم بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في عيتا ‏الشعب.

3- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي ‏في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة بنت ‏جبيل».

المصدر: RT