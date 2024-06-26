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السعودية.. ضبط كمية كبيرة من الحشيش في جازان (فيديو)

أخبار العالم العربي

السعودية.. ضبط كمية كبيرة من الحشيش في جازان (فيديو)
Legion-Media
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ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية 659 كغ من الحشيش في مواقع مختلفة بمحافظة الدائر بمنطقة جازان جنوب غربي المملكة.

وتم القبض على مروجي المخدرات وهم مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية و3 مواطنين.

وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأمس الثلاثاء، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب 12 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليم المضبوطات للجهات المختصة وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

المصدر: RT

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