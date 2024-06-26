نائب عن "حزب الله" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

أثار رئيس كتلة "حزب الله" النيابية في البرلمان اللبناني محمد رعد الجدل بتصريح وجه انتقادات فيه لبعض اللبنانيين "الذين يرتادون المسابح والملاهي فيما الحرب دائرة".

وفي الفيديو الذي تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال رعد: "بعض الإشاعات التي كثرت خلال هذين الأسبوعين سحب سفراء، التهديد بوجود تحضيرات للإعتداء على مطار بيروت.. للأسف بعض النازقين من اللبنانيين الذين يريدون أن يرتاحوا وأن يذهبوا إلى الملاهي وإلى شواطئ البحار ويريدون أن يعيشوا حياتهم. هذه الفردية القاتلة والنفعية الأنانية التي تدمر مصالح الأوطان والمجتمعات هي وراء هذه الشحنات والجرعات من الأكاذيب والتلفيقات والإشاعات التي تمتلئ بها وسائل التواصل الاجتماعي".

رعد: بعض اللبنانيين يريدون أن يرتاحوا ويذهبوا إلى الملاهي والبحار pic.twitter.com/CqwyNYfBh3 — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 25, 2024

وقد أثار هذا الكلام موجة عنيفة من ردود الأفعال، حيث كتب أحد النشطاء على منصة "إكس": "أفضل جواب للنائب محمد رعد هو الفيدرالية. يللي بيحبوا البحر و الملاهي بميل و يللي بحبّوا الحرب، الموت، و الدمار بتاني ميل. و الكل يعيشوا مبسوطين".

أفضل جواب للنائب #محمد_رعد هو #الفيدرالية.



يللي بيحبوا البحر و الملاهي بميل و يللي بحبّوا الحرب، الموت، و الدمار بتاني ميل.



و الكل يعيشوا مبسوطين.

🤷🏻 — Serge Zarka (@SergeZarka) June 26, 2024

وكتبت أخرى: "شو بدك تعمل يا حج محمد رعد شعب تافه… بعد بس ناقص يدخن ويروح عالسينما.. تحملنا معليه شوي بتوصلوا عالقدس ومنبقى نحن عايشين بتفاهتنا".

شو بدك تعمل يا #حج#محمد_رعد شعب تافه… بعد بس ناقص يدخن ويروح عالسينما.. تحملنا معليه شوي بتوصلوا عالقدس ومنبقى نحن عايشين بتفاهتنا! pic.twitter.com/eotJlFlFFS — Tima Rida (@timareda) June 25, 2024

وكتب ناشط آخر مدافعا: "شوفوا كيف حرف الإعلام اللي تمويله طحنوني كلام الحاج محمد رعد صوروا كلامه إنو الذهاب إلى الملاهي وشواطئ البحار يدمر الوطن بينما هو بالحقيقة عم يوصف اللي آخر همن الجنوب وصرعونا إنو نحن عم نعمل احتفالات وعايشين والجنوب تحت العدوان قال "هذه النفعية الأنانية" تدمر مصالح الأوطان!".

وأرفق منشوره بالتصريح الكامل للنائب رعد، الذي تم اجتزاء جزء منه في الفيديو.

شو بدك تعمل يا #حج#محمد_رعد شعب تافه… بعد بس ناقص يدخن ويروح عالسينما.. تحملنا معليه شوي بتوصلوا عالقدس ومنبقى نحن عايشين بتفاهتنا! pic.twitter.com/eotJlFlFFS — Tima Rida (@timareda) June 25, 2024

هذا وكتب أحدهم: "يا ريت بيعرف الأخ محمد رعد انو اصحابي لي بيروحوا معي عالبحر هني شيعة وبيحبوا كتير سهراتنا"، ليرد عليه آخر: "انت بدك كثير تتفهمي مضمون كلمته... لا يفهمها إلا الراسخون بالعلم".

انت بدك كثير تتفهمي مضمون كلمته...

لا يفهمها إلا الراسخون بالعلم — Adam (@Adam63766129) June 25, 2024

وقال آخر: "كلام محمد رعد ما فهمتوه ولا استوعبوه بسياقه، بدكن ياني صدق انكن بتفهموا وبتوزعوا نظريات كمان؟؟".

كلام محمد رعد ما فهمتوه ولا استوعبوه بسياقه،

بدكن ياني صدق انكن بتفهموا وبتوزعوا نظريات كمان؟؟#جعلو_البلي_يستركن — Rami (@RamiNad14644257) June 25, 2024

يذكر أن رعد كان خسر ابنه عباس في غارة إسرائيلية في نوفمبر الماضي (2023) على بلدة جبعا في جنوب لبنان.

المصدر: RT