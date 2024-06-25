مصر.. محاكمة بلوغر سورية بسبب فعل فاضح

بدأت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة البلوغر أماني السورية لاتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم محتوى فاضح بغرض زيادة الأرباح.

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وقدم المحامي مقيم الدعوى ضد أماني السورية حافظة مستندات لهيئة للمحكمة طويت على أسطوانات بها مقاطع فيديو للمتهمة تخدش الحياء العام وتحرض على الفسق والفجور، وصورا من صفحتها بإدانتها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وتغيبت البلوجر أماني السورية عن حضور أولى جلسات محاكمتها أمام محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس بتهمة إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان قد تقدم أحد المحامين ببلاغ ضد إحدى البلوجرز ذات الجنسية السورية، وتظهر على المنصات المختلفة لتنشر محتوى مسيء في أثناء وجودها بمصر بشكل غير شرعي، مرتكبة جرائم معلوماتية متعددة، منها التحايل الإلكتروني والتشهير والإتجار بالبشر وإساءة استخدام الشبكة العنكبوتية، وذلك لأهداف تتعلق بالرغبة في زيادة عدد المتابعين وزيادة الأرباح بشكل غير قانوني.

المصدر: القاهرة 24