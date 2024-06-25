ألوية "الناصر صلاح الدين" وكتائب "شهداء الأقصى" تعرض مشاهد من قصف موقع أبو مطيبق العسكري

عرضت ألوية "الناصر صلاح الدين" الفلسطينية وكتائب "شهداء الأقصى" مشاهد من قصف موقع أبو مطيبق العسكري الإسرائيلي شرقي المحافظة الوسطى بغزة بقذائف هاون.

وأرفقت الفصائل الفلسطينية المذكورة مقطع الفيديو بعبارة: ألوية الناصر صلاح الدين مجموعات الشهيد القائد رأفت أبو هلال بالإشتراك مع كتائب شهداء الأقصى تبث مشاهد من دك موقع أبو مطيبق العسكري بقذائف الهاون عيار 100 ملم".

من جهتها، أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن "مقاتلوها قصفوا بقذائف الهاون العيار الثقيل مقرا لقيادة العدو الصهيوني في موقع أبو عريبان بمحور نتساريم جنوبي غزة".

كما أعلنت كتائب "الشهيد أبو علي مصطفى" في بيان: "بعد عودتهم من خطوط القتال.. استهدف مقاتلينا دبابة صهيونية بقذيفة (RPG) محيط سوق الحلال بحي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح جنوب غزة ردا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا".

المصدر: RT