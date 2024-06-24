مصر.. تحذير حكومي للمواطنين لتجنب الحرائق مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة

وجه رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة في مصر محمد فهيم، تحذيرا للمواطنين بشأن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وما قد تسببه من حرائق.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، تحدث محمد فهيم عن إمكانية اندلاع حرائق في منطقة الشرق الأوسط، نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، مثلما يحدث في بعض الدول.

وأوضح فهيم أن من الصعب حدوث مثل هذه الكوارث في منطقة الشرق الأوسط، لافتا إلى أن هذا النوع من الكوارث (الحرائق) يحدث في الدول التي تمتلك مساحات شاسعة من الغابات، وهذا الأمر غير متوفر في منطقة الشرق الأوسط.

وحذر رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، المواطنين، من تخزين بعض الأشياء فوق أسطح المنازل، لأنها قد تكون قابلة للاشتعال في ظل الارتفاع الكبير في الحرارة، مضيفا: "الناس اللي بتحط حاجات في السطح سواء في الأرياف أو المدن، يخلي بالهم، كل واحد ياخد باله من سطوح بيته، الحاجات قابلة للاشتعال مع الارتفاع الكبير في الحرارة، مش محتاجة فقط غير لحاجة تبدأ شرارة".

وتابع: "ياريت الوحدات المحلية والناس تاخد بالها من هذا الموضوع، وخاصة خلال ما تبقى من شهري بؤونة وأبيب، أي الشهر ونصف المقبلين (أكتوبر ونوفمبر)".

المصدر: "المصري اليوم"