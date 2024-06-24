مصر.. الفنانة شيرين عبد الوهاب تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد شقيقها وتكشف عن السبب

تقدمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب اليوم الاثنين، عن طريق محاميها، ببلاغ للنائب العام ضد شقيقها، بتهمة سوء استغلال توكيل قديم ممهور بتوقيعها الشخصي.

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وفي التفاصيل، تقدم محامي شيرين عبدالوهاب اليوم، ببلاغ للمستشار محمد شوقي عياد، النائب العام، ضد شقيقها محمد عبد الوهاب، حيث اتهمت الفنانة شقيقها باستغلال توكيل قديم ممهور بتوقيعها الشخصي والتعاقد مع المنتج محمد الشاعر دون علم منها.

وقالت شيرين في بلاغها إن "أخيها لم يكتفِ بذلك، بل استولى على حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن منها، وبناء عليه تصرف في حقوقها بما لا يليق باسمها".

ويأتي ذلك عقب تسريبات انتشرت مؤخرا للفنان حسام حبيب، طليق شيرين عبد الوهاب، شن فيها هجوما على أسرة شيرين، متهما إياهم باستغلالها والطمع في ثروتها والإساءة إليها، إضافة إلى التسبب في مشاكل لها مع شركة "روتانا"، ما أدى لعدم قدرتها على طرح أغاني جديدة.

وتعليقا على ذلك، قالت شيرين في بيان: "أنا فوجئت بالي حصل على السوشيال ميديا من محمد أخويا وحسام وحبيت، وأردت التأكيد أن كلام حسام مظبوط جدا وأخويا فعلا باعني".

وأضافت: "التصريح اللي نزل.. نزل من محامي محمد اللي مستولي على السوشيال ميديا ومضاله على عقد بيخليه يستفيد من السوشيال ميديا بتاعتي، وفيه أغاني جميلة جدا جدا عاملينها وشوية حاجات بتخلص عشان المشاكل مع الشركة المنتجة، لأن في حد كمان قاصد يقعدني في البيت وبنخلص الحاجات دي".

المصدر: "المصري اليوم"