"سرايا القدس" تبث لقاطات لكمين نفذته ضد الجيش الإسرائيلي برفح وقصفها لجنود وآليات في نتساريم (فيديو)

عرضت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" مشاهد من قصفها لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محور "نتساريم"، و مشاهد من استهداف وتدمير دبابتين إسرائيليتين بغزة.

ونشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من قصف مجاهديها لجنود وآليات العدو الصهيوني في محور "نتساريم" جنوب غرب مدينة غزة"، حيث أبانت اللقطات لحظة إطلاق قذائف الهاون ولحظة سقوطها.

ونشر الإعلام الحربي في "السرايا" مقطع فيديو آخر يظهر "مشاهد من استهداف وتدمير دبابتين صهيونيتين في حي الشابورة بمدينة رفح"، وكتب "سرايا القدس" في الفيديو توضيحا عن العملية جاء فيه: "تكمن مجاهدونا من إعداد كمين لاصطياد آليات العدو الصهيوني المتوغلة في حي الشابورة وسط مدينة رفح".

وأضافت: "جهز مجاهدونا عبوة برميلية شديدة الإنفجار وزرعوها في طريق مرور الآليات وفجروها بإحدى الدبابات"، متابعة: "استهدف مجاهدونا بقذيفة (RPG) الدبابة الأخرى لحظة تقدمها باتجاه الدبابة المدمرة بالعبوة البرميلية".

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وأصدرت "سرايا القدس" بيانات عدة عن عملياتها التي نفذتها اليوم الاثنين، جاء فيها:

- "قصفنا بقذائف الهاون العيار الثقيل جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلة خلف برج المصري محيط مدرسة الخطيب جنوب مدينة رفح".

- "قصفنا بوابل من قذائف الهاون تموضعا لجنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلة جنوب حي تل السلطان غرب مدينة رفح".

- "قصفنا بقذائف الهاون تمركزا لجنود العدو الصهيوني على خط الإمداد في محور نتساريم".

- "قصفنا "أفيشالوم" و "حوليت" في غلاف غزة برشقة صاروخية مركزة".

المصدر: RT