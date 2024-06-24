مصر.. إعلامية شهيرة تهاجم الحكومة بسبب الكهرباء: "الفلوس راحت فين؟"

علّقت الإعلامية لميس الحديدي، على قرار زيادة ساعات قطع الكهرباء على مستوى الجمهورية عن معدل الساعتين يومياً، مشددة على أن "الكهرباء ليست رفاهية".

كانت وزارتا الكهرباء والبترول أعلنتا زيادة فترة تخفف أحمال التيار الكهربائي لساعة إضافية يومي الأحد والاثنين، ليصبح 3 ساعات بدلا من ساعتين خلال هذين اليومين، بيد أن بعض المناطق شهدت زيادة في ساعات الانقطاع لتصل إلى 4 ساعات.

يعنى ايه قطع كهربا ٤ ساعات فى حراره ٤٣ و بدون مواعيد محدده؟ فيه ناس كبيره لا تتحمل، ناس عيانه طلبه بيذاكروا و ناس بتتعلق فى المصاعد ..حتى الناس العاديه ده ابسط حقوقها .#الكهربا_مش_رفاهيه ده حق المواطن و دور الدوله .الناس اهم من ارقام الموازنه الصماء بتاعه الفائض الاولى! https://t.co/9INiMeZ86t — Lamees elhadidi (@lameesh) June 24, 2024

إقرأ المزيد

وقالت الحديدي عبر حسابها على موقع إكس، اليوم الإثنين: "يعنى إيه قطع كهرباء 4 ساعات في حرارة 43 وبدون مواعيد محددة؟.. فيه ناس كبيرة لا تتحمل، وناس عيانة وطلبة بيذاكروا وناس بتتعلق في المصاعد، حتى الناس العادية ده أبسط حقوقها".

وأضافت: "الكهربا مش رفاهية، ده حق المواطن ودور الدولة، الناس أهم من أرقام الموازنة الصماء بتاعة الفائض الأولي".

لو بورسعيد بتقطع الكهربا فيها ٤ ساعات،محافظات الصعيد بتقطع فيها كم ساعه؟قطع الكهربا يعنى قطع الميه يعنى قطع التلفون و الإنترنت و خراب الاجهزه الكهربائيه .مين ح يعوض الناس عن كل ده ؟و فى النهايه فين افق الحل؟؟ لازم نعرف ده حقنا ثم فين الطاقه الشمسيه؟#الكهربا_مش_رفاهيه

#الكهربا — Lamees elhadidi (@lameesh) June 24, 2024

وتابعت: "لو بورسعيد بتقطع الكهرباء فيها 4 ساعات.. محافظات الصعيد بتقطع فيها كم ساعة؟؟ قطع الكهرباء يعنى قطع الميه يعنى قطع التليفون والإنترنت وخراب الأجهزة الكهربائية.. مين هيعوض يعوض الناس عن كل ده؟؟.. وفى النهاية فين آفق الحل؟؟ لازم نعرف ده حقنا".

ووجهت الحديدي رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قائلة: "إلى رئيس الوزراء المشغول بتشكيل الحكومة: فيه فلوس أهو لاستيراد الغاز غير فلوس رأس الحكمة، صندوق النقد، استثمارات الأجانب في أدوات الدين 30 مليار دولار.. ليه مش بنستورد غاز للكهرباء بدل بهدلتنا".

وجاءت تدوينة الحديدي تعليقًا على إعلان وزارة التعاون الدولي نجاح حشد تمويلات ميسرة بنحو ملياري دولار من مؤسسات التمويل الدولية لدعم الموازنة العامة وتحفيز سياسات الإصلاح الهيكلي بما يعزز تمكين القطاع الخاص في البلاد.

ما تقولوش الفلوس كلها راحت سداد ديون! لاننا لم نسدد كل ديون شركات البترول الاجنبيه و ده احد اسباب نقص الغاز.الفلوس اتصرفت فين ؟عاوزين اجابه ده حقنا ..و ليه ماكانش عندك اى تخطيط اصلا لنقص الغاز و بلاش بقى قصه موجه الحر المفاجأه لانك بتقطع الكهربا فى الحر و البرد. (٢-٣) — Lamees elhadidi (@lameesh) June 24, 2024

وأضافت: "ما تقولوش الفلوس كلها راحت سداد ديون! لأننا لم نسدد كل ديون شركات البترول الأجنبية وده أحد أسباب نقص الغاز.. الفلوس اتصرفت فين؟ عاوزين إجابة ده حقنا.. وليه مكانش عندك أي تخطيط أصلا لنقص الغاز وبلاش بقى قصة موجة الحر المفاجأة لإنك بتقطع الكهرباء في الحر والبرد".

المصدر: RT