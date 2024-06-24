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مصر.. إعلامية شهيرة تهاجم الحكومة بسبب الكهرباء: "الفلوس راحت فين؟"

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مصر.. إعلامية شهيرة تهاجم الحكومة بسبب الكهرباء:
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علّقت الإعلامية لميس الحديدي، على قرار زيادة ساعات قطع الكهرباء على مستوى الجمهورية عن معدل الساعتين يومياً، مشددة على أن "الكهرباء ليست رفاهية".

كانت وزارتا الكهرباء والبترول أعلنتا زيادة فترة تخفف أحمال التيار الكهربائي لساعة إضافية يومي الأحد والاثنين، ليصبح 3 ساعات بدلا من ساعتين خلال هذين اليومين، بيد أن بعض المناطق شهدت زيادة في ساعات الانقطاع لتصل إلى 4 ساعات.

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وقالت الحديدي عبر حسابها على موقع إكس، اليوم الإثنين: "يعنى إيه قطع كهرباء 4 ساعات في حرارة 43 وبدون مواعيد محددة؟.. فيه ناس كبيرة لا تتحمل، وناس عيانة وطلبة بيذاكروا وناس بتتعلق في المصاعد، حتى الناس العادية ده أبسط حقوقها".

وأضافت: "الكهربا مش رفاهية، ده حق المواطن ودور الدولة، الناس أهم من أرقام الموازنة الصماء بتاعة الفائض الأولي".

وتابعت: "لو بورسعيد بتقطع الكهرباء فيها 4 ساعات.. محافظات الصعيد بتقطع فيها كم ساعة؟؟ قطع الكهرباء يعنى قطع الميه يعنى قطع التليفون والإنترنت وخراب الأجهزة الكهربائية.. مين هيعوض يعوض الناس عن كل ده؟؟.. وفى النهاية فين آفق الحل؟؟ لازم نعرف ده حقنا".

ووجهت الحديدي رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قائلة: "إلى رئيس الوزراء المشغول بتشكيل الحكومة: فيه فلوس أهو لاستيراد الغاز غير فلوس رأس الحكمة، صندوق النقد، استثمارات الأجانب في أدوات الدين 30 مليار دولار.. ليه مش بنستورد غاز للكهرباء بدل بهدلتنا".

وجاءت تدوينة الحديدي تعليقًا على إعلان وزارة التعاون الدولي نجاح حشد تمويلات ميسرة بنحو ملياري دولار من مؤسسات التمويل الدولية لدعم الموازنة العامة وتحفيز سياسات الإصلاح الهيكلي بما يعزز تمكين القطاع الخاص في البلاد.

وأضافت: "ما تقولوش الفلوس كلها راحت سداد ديون! لأننا لم نسدد كل ديون شركات البترول الأجنبية وده أحد أسباب نقص الغاز.. الفلوس اتصرفت فين؟ عاوزين إجابة ده حقنا.. وليه مكانش عندك أي تخطيط أصلا لنقص الغاز وبلاش بقى قصة موجة الحر المفاجأة لإنك بتقطع الكهرباء في الحر والبرد".

المصدر: RT

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